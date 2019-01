‘Os Simpsons’ pode ser renovado até a 32ª temporada

Fontes com conhecimento sobre as negociações disseram à Variety que a Fox Broadcasting Company (FBC) e o estúdio 20th Century Fox Television estão perto de completar um acordo para renovar Os Simpsons para as temporadas 31 e 32.

Segundo a revista, a aquisição da Fox pela Disney pode ameaçar a continuidade do seriado, que já é o mais longo da televisão, com 663 episódios originais.

Em sua 30ª temporada, o seriado Os Simpsons já fez muitas previsões sobre a realidade. Mas, essa magia de antecipar o futuro em seus episódios pode estar com os dias contados, uma vez que o programa de TV só deve ser renovado por mais duas temporadas.

Nos termos do contrato, há uma taxa de licenciamento menor do que aquela paga pela rede na última renovação, o que reflete a mudança econômica envolvendo o seriado.

Atualmente, a rede Fox está perdendo dinheiro com a animação, com custos que aumentam ao longo dos anos de exibição. Com a conclusão do acordo entre as empresas, a FBC seguirá independente enquanto o estúdio irá para a compania de Walt Disney.

Dessa forma, a rede terá de arcar com os custos da produção sozinha, e a Disney vai ter a responsabilidade de decidir como o programa se encaixa no portfólio.