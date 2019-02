‘One Day at a Time’ está disponível na íntegra

A Netflix acaba de disponibilizar a íntegra da novíssima terceira temporada de “One Day at a Time”. “Sitcom” baseada na série de mesmo nome exibida entre 1975 e 1984.

Foto: Divulgação

Com elenco formado por Justina Machado, Todd Grinnell, Isabella Gomez, Marcel Ruiz, Stephen Tobolowsky e Rita Moreno, o show gira em torno de uma família cubano-americana que vive em Los Angeles, com foco em uma mãe solteira experiente que lida com Transtorno do Estresse Pós-Traumático.

O “remake” da comédia original da CBS aborda questões importantes como doenças mentais, imigração, sexismo, homofobia e o racismo enfrentado pelos latinos que vivem nos Estados Unidos.

Nas duas primeiras temporadas, a série levantou momentos de grande impacto emocional, primeiro com Elena em sua festa de quinze anos, e depois com Lydia em sua conversa com Berto no quarto de hospital. Agora, as relações familiares se intensificam, mas sem perder o bom humor.