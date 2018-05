‘Onde Nascem Os Fortes’: desafio frontal

Patrícia Pillar sempre procura “algo mais” em suas personagens. Pode ser alguma trama inovadora, situações que ainda não viveu na ficção ou que possam levar o público a alguma reflexão. Se for para ser mais do mesmo, Patrícia agradece educadamente e fica em casa.

“Prefiro ficar no meu canto a ter de fazer algo que não me diz nada”, assume. Pelo estofo e complexidade, Patrícia fala com muita empolgação da intensa Cássia de “Onde Nascem Os Fortes”, uma mãe que busca informações sobre o filho desaparecido e acaba se redescobrindo como mulher em plena aridez do sertão.

Brasiliense radicada no Rio de Janeiro, Patrícia estreou em novelas na mítica “Roque Santeiro”, de 1985 e, em pouco tempo, tornou-se uma das atrizes mais requisitadas do elenco da Globo. A busca por tipos diferentes e que a instiguem surge a partir dos inúmeros convites que recebe ao fim de cada trabalho. E é a partir de recusas e encontros artísticos que ela pauta a diversidade de sua carreira, onde cabe a ousadia de “Salomé”, de 1991, a voracidade da Eliana de “Renascer”, de 1993, e o romantismo puro da sem-terra Luana de “O Rei do Gado”, de 1996.

Foto: Divulgação / TV Globo

A virada dos 40 anos acabou fazendo com que o nome de Patrícia também fosse lembrando para o posto de vilãs. Dentre as antagonistas recentes, destaca-se a inescrupulosa Flora de “A Favorita”, de 2008. Por conta de seu desempenho, Patrícia acabou interpretando outras vilãs, como a Constância de “Lado a Lado”, a Ângela de “O Rebu” e a Isabel de “Ligações Perigosas”.

“Onde Nascem Os Fortes” é seu terceiro trabalho sob a direção do José Luiz Villamarim e com roteiro assinado por George Moura e Sergio Goldenberg em pouco mais de dois anos. O que a instiga a trabalhar com essa equipe?

Patrícia Pillar

São três profissionais que não trabalham em vão ou por caminhos óbvios. O Zé (diretor) eu conheci nos bastidores de “O Rei do Gado”. Então, existe amizade, cumplicidade e admiração. E tudo isso cresce a cada novo trabalho. Já o George e o Sergio gostam de criação coletiva, algo incomum no universo dos autores.

Recentemente, você recusou convites para folhetins como “Velho Chico” e “O Outro Lado do Paraíso”. Como você avalia as propostas?

Patrícia

Quando o Luiz (Fernando Carvalho, diretor) me chamou para “Velho Chico”, tinha acabado de gravar a minissérie “Ligações Perigosas”. Fiquei pensativa. Afinal, com ele e o Benedito (Ruy Barbosa, autor), fiz coisas lindas como “Renascer” e “O Rei do Gado”, mas precisava desacelerar. No caso de “O Outro Lado do Paraíso”, eu estava reservada para outra produção, que acabou sendo cancelada.

Avalio as propostas pelo tema, especificidades de personagens e equipe envolvida. Mesmo tendo pouco mais de 50 capítulos, no quesito volume de trabalho, “Onde Nascem Os Fortes” foi exaustivo como uma novela tradicional.

Você se refere aos cinco meses de gravação em pequenas cidades do sertão nordestino?

Patrícia

Também. Esse trabalho é de uma coragem imensa. Mover atores e toda a equipe técnica para o sertão não é fácil. Ao mesmo tempo em que acontece uma integração muito forte entre todos, a saudade de casa deixa os ânimos alterados. É um misto de sentimentos que são reaproveitados em cena. Tudo o que aconteceu nesses meses de trabalho está refletido nos personagens e nos atores também. Voltei para casa diferente.

Por quê?

Patrícia

Saí do ambiente climatizado, pisei no chão, senti a poeira. A Cássia seria bem diferente se não tivesse tido essas experiências. Amo o Nordeste, estou sempre pela região, mas o interior profundo ainda era uma novidade para mim e boa parte das pessoas que vieram do Rio de Janeiro e de São Paulo para gravar. Quando a gente já achava que sabia o suficiente sobre as locações, veio a chuva. Há muito não chovia nessa parte do país, crianças de 5, 6 anos de idade olhando o céu admiradas com a água que nunca tinham visto. Esse episódio me transformou como pessoa.