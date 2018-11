‘Olhar para frente com fé’, diz Ana Furtado antes de sessão de radioterapia

Ana Furtado segue o tratamento contra um câncer de mama. Após passar pela quimioterapia, a atriz inicia a fase de radioterapia. E esse momento foi compartilhado por ela por meio das redes sociais.

“Aguardando a minha sessão de rádio, essa foto me faz pensar em olhar pra frente…com fé e confiança. Seguir adiante com coragem”, escreveu Ana na legenda de uma foto que publicou no perfil dela no Instagram nesta quinta-feira, 15. A imagem mostra Ana com um olhar fixo no infinito e foi registrada em outro momento da vida da atriz.

Em outubro, Ana Furtado explicou que precisaria tomar um medicamento específico. “Começo hoje mais um passo importante para a minha cura definitiva. A partir de hoje e por 5 anos, tomarei Tamoxifeno, que bloqueia o estrogênio nas células mamárias, e que por isso pode ser útil na redução do risco de câncer de mama. É usado principalmente para tratar câncer de mama positivo para receptor hormonal”, escreveu, na ocasião, em uma publicação em rede social.