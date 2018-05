Oito mulheres acusam Morgan Freeman de assédio e conduta inapropriada

Foto: Nathan Congleton on Visualhunt - CC BY-NC-SA

O ator Morgan Freeman, de 80 anos, é o novo nome de Hollywood acusado de assédio sexual nos bastidores de seus filmes. Em reportagem, a rede CNN ouviu 16 pessoas, entre vítimas e testemunhas, que relatam casos não só de assédio, mas também de comportamento inapropriado do astro.

Uma assistente de produção de “Despedida em Grande Estilo”, lançado no ano passado, disse à reportagem que sofreu assédio por meses durante a gravação do longa, em 2015. Em uma ocasião, segundo a assistente, Freeman “ficou tentando levantar a minha saia, perguntando se eu estava usando roupa íntima.” Uma funcionária da produção de “Truque de Mestre” (2012) também relatou situações nas quais o ator a assediou – bem como a colegas da equipe – com comentários sobre seus corpos.

Ao todo, de acordo com a CNN, oito pessoas ouvidas se dizem vítimas de assédio sexual ou comportamento inapropriado supostamente cometido por Freeman. Outras oito afirmam ter presenciado situações do tipo. Além de pessoas que trabalharam com o ator nos sets de filmagens, ao menos três jornalistas relatam, também, comentários impróprios dele em entrevistas.

Ator divulgou nesta quinta-feira, 24, uma nota, em que afirma que nunca teve a intenção de causar nenhum mal e pede desculpas.

“Qualquer um que me conhece ou trabalhou comigo sabe que eu não sou alguém que ofenderia ou faria qualquer pessoa se sentir desconfortável”, diz o comunicado, de acordo com a agência de notícias Reuters. “Peço desculpas para quem se sentiu desrespeitado ou desconfortável, nunca foi a minha intenção.”

Com mais de 50 anos de carreira e mais de 100 filmes, Morgan Freeman é vencedor do Oscar por seu papel coadjuvante em Menina de Ouro (2005). Este ano, foi homenageado por sua carreira na premiação Screen Actors Guild Awards, promovida por um dos sindicatos de atores de Hollywood.