‘O câncer não é mais o meu vilão’, afirma Ana Furtado

Desde revelar que luta contra um câncer de mama, Ana Furtado vem compartilhando com os seus seguidores nas redes sociais seus sentimentos e etapas do tratamento. Neste sábado, 23, a apresentadora falou sobre o aprendizado que está tendo nesse período.

“O câncer não é mais o meu vilão. Ele se tornou o meu professor. E como boa aluna que sempre fui tenho aprendido cada lição com a sabedoria que nem eu sabia que possuía”, escreve Ana em post no Instagram. Ela também comentou que têm tido a oportunidade de se amar mais.

A apresentadora anunciou em maio que fez uma cirurgia para retirar um tumor da mama, no entanto ainda está fazendo quimioterapia para combater o câncer.

Atualmente, Ana apresenta algumas edições do Encontro com Fátima Bernardes, além do É De Casa.