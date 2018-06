Novo comercial de ‘Suits’ dá pistas de direcionamento da série

O final da sétima temporada de “Suits” trouxe muitas mudanças para os fãs da série sobre o mundo jurídico de Nova York. A saída de Jessica Pearson (Gina Torres), Mike Ross (Patrick J. Adams) e Rachel Zane (Meghan Markle) abalou as estruturas do escritório Specter Litt. Um comercial da nova temporada da produção, que estreia em julho nos Estados Unidos, trouxe novas informações sobre como a vida dos personagens remanescentes vai seguir daqui para frente.

A temporada vai começar logo após as saídas de Mike e Rachel, que foram para Seattle comandar um novo escritório. Harvey Specter (Gabriel Macht) e Louis Litt (Rick Hoffman) estão atrás de um novo sócio para a firma e o comercial mostra que Robert Zane (Wendell Pierce), pai de Rachel, vai entrar para a empreitada.

A nova temporada de “Suits” estreia nos Estados Unidos no próximo dia 18 de julho e vai contar com a chegada da atriz Katherine Heigl como Samantha Wheeler, uma nova advogada no escritório Specter Litt. Dulé Hill e Amanda Schull também terão sua participação aumentada na série após o sucesso dos seus personagens na última temporada.