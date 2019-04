Nova temporada de ‘De Férias com o Ex Brasil’ é liberada

Com gravações em Ilhabela, Litoral Paulista, as primeiras emoções da nova temporada do “reality” “De Férias com o Ex Brasil” já estão disponíveis.

Foto: Divulgação

No programa, dez jovens solteiros estão prontos para viver as melhores férias das vidas (ou as mais loucas e intensas), os participantes estão hospedados numa enorme e acolhedora mansão.

Tati Dias, que participou da 3º temporada da produção no time dos ex, agora faz parte do novo “casting” de solteiros. Ela, que foi destaque por sua personalidade autêntica, explosiva e sinceridade nível máximo, está de volta ao programa.

Os selecionados estão prestes a viver momentos intensos. No caminho, é possível até tentar recuperar um grande amor do passado.