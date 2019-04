‘Nosso Planeta’ chega ao Netflix nesta segunda

Dividida em oito partes, a série documental “Nosso Planeta” apresenta imagens nunca vistas da vida selvagem e de seus habitats. Também mostra porque o mundo natural é importante para todos nós e que medidas devem ser tomadas para preservá-lo.

Foto: Divulgação

Além de Sir David Attenborough, a série tem narradores locais em dez idiomas, incluindo as narradoras em língua espanhola Salma Hayek, para países hispânicos da América Latina, e Penélope Cruz para a Espanha. O ambicioso projeto de quatro anos foi filmado em 50 países e em todos os continentes do mundo — incluindo mais de 10 países na América Latina.

O projeto tem foco na diversidade de habitats ao redor do mundo, como o remoto Ártico, as profundezas misteriosas dos oceanos, as vastas paisagens da África e as selvas variadas da América do Sul. No primeiro episódio, “Um Só Planeta”, a audiência viaja da floresta tropical brasileira até o arquipélago norueguês Svalbard.

No caminho, o público descobre como cada frágil habitat está conectado e porque todos eles são essenciais para a vida prosperar. Os episódios posteriores capturam os principais biomas da Terra: mundos congelados, selvas, mares, desertos, alto mar, regiões de água doce e florestas. Graças a uma grande equipe, que inclui alguns dos melhores cinegrafistas, pesquisadores e cientistas do mundo.