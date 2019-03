Programação das emissoras incorpora alegria do Carnaval

Com uma cobertura abrangente e influenciando boa parte de seus programas regulares, as emissoras nacionais pretendem manter a tradição do Carnaval em 2019. Globo, Band, SBT e Rede TV! já estão “esquentando os tamborins” para a festa mais popular do País. A partir de sexta, 1º de março, polos carnavalescos como as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Recife passam a invadir em “flashes” ao vivo e transmissões especiais a programação das emissoras.

Todos os anos, o ponto alto do “Carnaval Globeleza” é a exibição dos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial de Rio de Janeiro, hoje e amanhã, dias 3 e 4 de março. Diretamente da Marquês de Sapucaí e com apresentação de Fátima Bernardes e Alex Escobar, a transmissão ganha o auxílio luxuoso do compositor e produtor musical Pretinho da Serrinha e do carnavalesco Milton Cunha. Foto: Fernando Grilli - Riotur

Com narração de Monalisa Perrone e Chico Pinheiro pelo quinto ano consecutivo, o Desfile das Escolas do Grupo Especial de São Paulo também promete fortes emoções, com destaque para as tradicionais X-9 Paulistana e Império da Casa Verde, que entram no sambódromo paulistano com enredos em homenagem ao compositor Arlindo Cruz e à saga cinematográfica “Star Wars”, respectivamente. O evento acontece na sexta e no sábado, dias 1 e 2 de março, e será transmitido para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro.

Na mesma data a Globo exibe o Desfile do Grupo de Acesso do Rio de Janeiro somente para a população fluminense. Com mais de 50 horas de programação ao vivo, a Globo aposta no aplicativo Globoplay para diferenciar sua cobertura.

Band e SBT no Nordeste

É no Nordeste que se concentra grande parte dos investimentos carnavalescos da Band e do SBT. Tradicionalmente, a Band sempre foi a maior entusiasta do desfile de blocos e bandas do Carnaval baiano. Porém, com o interesse do SBT na mesma festa, a emissora diversifica e investe cada vez mais. Foto: Divulgação

Mobilizando cerca de 300 profissionais, a Band escalou nomes como Joana Treptow, China e o “chef” Erick Jacquin para se dividirem entre os polos carnavalescos. A emissora inicia os trabalhos na noite de sexta, dia 1º de março, e segue até a madrugada da quarta de cinzas, dia 6.

Durante todos os dias da folia na capital baiana, grandes encontros entre artistas serão exibidos direto do estúdio no Camarote Planeta Band e reportagens especiais vão abordar a retomada dos blocos afros e a volta da Timbalada ao gueto. Em 2019, a grande surpresa da transmissão da emissora é a presença da cantora Ju Moraes, âncora do “Band Folia” ao lado de Patrícia Maldonado.

SBT

Pelo nono ano consecutivo, o SBT promete a cobertura mais completa dos blocos, trios e camarotes da Bahia. Com apresentação de Helen Ganzarolli, Nadja Haddad e Léo Sampaio, a emissora instalou seu luxuoso estúdio em um ponto de destaque do circuito Barra/Ondina, por onde passam os principais nomes da folia de Salvador.

Diretamente dos seus estúdios de São Paulo e com repórteres espalhados pelo Brasil, a Rede TV! corre por fora com o já tradicional “Bastidores do Carnaval”.

Experiente em cobrir a folia sem os direitos de transmissão oficial, a emissora mais uma vez mostrará os preparativos das musas das Escolas de Samba, o aquecimento das estrelas dos trios elétricos, além das fofocas dos camarotes. O comando de toda a programação especial fica novamente por conta de Nelson Rubens e Flávia Noronha.

Programação

Dia 01/03, sexta-feira, e dia 02/03, sábado

– “Desfile das Escolas de Samba de São Paulo” – Monalisa Perrone e Chico Pinheiro destacam o melhor da primeira noite de desfile das Escolas de Samba paulistanas. Globo, às 22h30.

– “Desfile das Escolas de Samba do Grupo de Acesso do Rio de Janeiro” – Somente para o estado do Rio de Janeiro

– “Band Folia” – Sob o comando de Patrícia Maldonado e Ju Moraes, a emissora transmite as folias de Salvador e Recife. Band, às 20 h. A transmissão só termina no dia 13 de março.

– “SBT Folia” – Helen Ganzarolli, Nadja Haddad e Léo Sampaio transmitem toda a alegria do Carnaval da Bahia. SBT, às 0:30 h. A transmissão só termina no dia 6 de março.

– “Bastidores do Carnaval” – Nelson Rubens e grandes nomes do “casting” da RedeTV! invadem camarotes e concentrações para trazer fofocas e notícias exclusivas das celebridades. RedeTV!, às 22 h. A transmissão só termina no dia 6 de março.

Dia 03/03, domingo, e 04/03, segunda-feira

– “Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro” – Fátima Bernardes e Alex Escobar comandam o primeiro dia de desfiles do Carnaval carioca. Viradouro, Beija-Flor e Salgueiro são os destaques de domingo. Na segunda, desfilam Portela, Mangueira e Vila Isabel. Globo, às 22h30.

Dia 06/03, quarta-feira

– “Apuração do Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro” – Ao vivo, direto da Marquês de Sapucaí. Globo, às 15 h.