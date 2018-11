Nicolas Prattes destaca sua ‘vida de adulto’

Nicolas Prattes sabe bem das exigências que envolvem um papel protagonista. Afinal, foi neste posto que ele estreou em “Malhação – Seu Lugar no Mundo”, temporada de 2015, e ainda na trama musical de “Rock Story”, novela das sete exibida em 2016.

Surpreso com o adiamento de “Verão 90” por conta do ano de eleições, Nicolas achou que fosse ficar de férias mais alguns meses quando recebeu o chamado para participar de “O Tempo Não Para”. Foto: Divulgação

Carioca e torcedor do Botafogo, Nicolas apareceu pela primeira vez na tevê em “Terra Nostra”, aos 3 anos de idade. Nicolas é do tipo estudioso. E faz questão de ir além do óbvio na composição de cada novo personagem. Foi assim com os dotes musicais do Zac de “Rock Story”, por exemplo.

“Tive seis meses para aprender minimamente a tocar guitarra e a encontrar minha voz musical. Foi um período de muito aprendizado e que acabou reverberando na minha vida”, garante o ator.

Mesmo sem pretensões de uma carreira na música, Nicolas terminou a novela e atendeu ao chamado do amigo Gesualdi e soltou a voz no “single” “Vambora”, já disponível nas plataformas digitais.