Netflix libera segunda temporada de ‘Ozark’

O mês de agosto chega ao fim com a Netlfix disponibilizando na íntegra a segunda temporada da eletrizante “Ozark”. Na trama, Marty Byrde, de Jason Bateman, é um consultor financeiro de Chicago que secretamente lava dinheiro para um narcotraficante poderoso.

Após seu sócio ser flagrado trapaceando nos negócios, ele precisa fugir junto com a família para a região dos Ozarks, mas acaba arranjando novos problemas com o traficante de drogas do local, um grupo de bandidos e até com um agente da FBI. Foto: Divulgação / Netflix

Na segunda temporada, a família Byrde continua a transitar no perigoso mundo de lavagem de dinheiro e cartéis de drogas. Sem Del no comando, o sindicato do crime envia a implacável advogada Helen Pierce à cidade para agitar as coisas, enquanto os Byrdes tentam se estabelecer no local.

Marty e Wendy lutam para equilibrar os interesses da família em meio aos crescentes perigos representados pelos Snells, o cartel e os oficiais de justiça.

O elenco ainda é formado por nomes como Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner, Jordana Spiro, Jason Butler Harner, Esai Morales, Peter Mullan e Lisa Emery.

A direção fica por conta de Jason Bateman, Daniel Sackheim, Ellen Kuras e Andrew Bernstein, com produção de Patrick Markey e produção executiva de Jason Bateman, Chris Mundy, Bill Dubuque e Mark Williams.

A segunda temporada da série estará disponível no Netflix nesta sexta-feira, dia 31 de agosto.