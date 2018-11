Netflix lança trailer e anuncia data de estreia para ‘Mogli’

A Netflix divulgou nesta quinta-feira o trailer do live-action Mogli – Entre Dois Mundos e anunciou que o longa vai chegar à plataforma de streaming no dia 7 de dezembro.

Dirigido por Andy Serkis, o filme conta a história clássica de autoria de Rudyard Kipling, na qual um garoto é adotado por um grupo de lobos quando era ainda bebê. Ao ser aceito pelos animais, no entanto, o menino passa a ver que é muito diferente de sua “família” e questionar suas origens.

Além de lidar com seu passado, Mogli ainda precisa enfrentar os perigos de viver na floresta e as ameaças do tigre Shere Khan, mas, para isso, conta com a ajuda da pantera Baguera e do urso Balu.