Netflix disponibiliza ‘Se Joga, Charlie’

Idris Elba pode ser o homem mais sexy de 2018, mas em “Se Joga, Charlie”, ele é só mais um. A esperada comédia traz o ator como um DJ “solteirão” e sem perspectiva de carreira, que aceita trabalhar como babá da filha do seu melhor amigo, a mimada Gabby (Frankie Hervey).

Foto: Divulgação

Precisando do dinheiro e considerando a fama de seu amigo, um músico bem-sucedido, a oportunidade parece ideal para conseguir seu lugar na indústria.

Por fim, a experiência de cuidar de Gabby acaba transformando a vida de Charlie. O elenco fixo do seriado ainda conta com Piper Perabo e JJ Feild. A empolgação de Idris com o projeto é tão grande que ele chegou a dirigir alguns dos 8 episódios da série, que tem direção geral de Gary Reich.

A comédia chega à Netflix na sexta-feira, dia 15 de março.