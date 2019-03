Netflix aumenta preço de assinatura no Brasil

O serviço de streaming de vídeo Netflix confirmou ontem ao Estado que aumentará o preço da assinatura da plataforma no Brasil. O preço terá aumento de 10% a 21%: o plano básico e individual passará de R$ 19,90 mensais para R$ 21,90.

Atualmente, a Netflix oferece três planos no Brasil: além do individual, há um no qual duas telas podem usar a mesma conta simultaneamente e outro que oferece quatro telas e resolução 4K (Ultra HD). O plano intermediário, que custava R$ 27,90, agora sairá por R$ 32,90 ao mês. Já o mais caro subiu de R$ 37,90 para R$ 45,90.

“Mudamos nossos preços de tempos em tempos para continuar investindo no melhor do entretenimento, além de melhorar a experiência da Netflix para nossos membros no Brasil”, disse a empresa, em nota.

A última vez que o preço da assinatura da Netflix havia aumentado no Brasil foi em 2017. Houve ajuste de valores também em 2013 e 2015.

Situação

Em janeiro, a empresa anunciou aumento de preços no exterior – o Brasil havia ficado de fora da lista.

Alguns países, como os EUA, sofreram reajuste de 13% a 18% no valor das assinaturas – o plano básico, que antes saía por US$ 8, passou para US$ 9 por mês no país. À época, a Netflix afirmou que o reajuste foi uma forma de financiar a produção de conteúdo original.

Hoje, a empresa tem dívidas na casa de US$ 12 bilhões e 139 milhões de assinantes em todo o mundo, segundo dados também divulgados em janeiro.

Em breve, a empresa deve ganhar rivais de peso: Apple e Disney estão prestes a revelar detalhes sobre seus serviços de streaming de vídeo, que deverão ser lançados nos próximos meses.