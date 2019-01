Netflix aumenta produções baseadas em quadrinhos

Uma das próximas grandes estreias da Netflix mundialmente é a série The Umbrella Academy, baseada nos quadrinhos escritos pelo músico Gerard Way, da banda My Chemical Romance, e desenhados pelo brasileiro Gabriel Bá. A série mostra um grupo de super-heróis que foi adotado, ainda criança, por um homem muito rico, que os treinou para combater o crime.

Estrelada por nomes como Ellen Page, Tom Hopper e Mary J. Blige, a série estreia a sua primeira temporada na plataforma em 15 de fevereiro. Mas esta não é a única produção voltada para os fãs de quadrinhos do serviço de streaming. Confira, a seguir, outras séries e filmes originais da Netflix que possuem origem em HQs.

Titãs

Mais recente estreia da Netflix, que já está disponível, a série Titãs acompanha o grupo formado por jovens heróis da DC Comics. Dick Grayson, o Robin, quer sair da sombra do seu antigo companheiro, o Batman, e por isso se junta a superpoderosos como Ravena, Estelar e Mutano.

O Justiceiro

Apesar de uma recente onda de cancelamentos das séries originais da Netflix com personagens da Marvel, O Justiceiro retorna nesta sexta-feira, 18 de janeiro, para a sua segunda temporada. Nos novos episódios, o protagonista Frank Castle vai ter que lidar com o retorno do vilão Billy Russo.

Polar

Baseada nos quadrinhos de mesmo nome da Dark Horse Comics, a mesma responsável pela publicação de The Umbrella Academy, o filme traz o ator Mads Mikkelsen no papel do assassino profissional Duncan Vizla, que está prestes a se aposentar, mas é obrigado a voltar a ativa quando seu ex-chefe tenta matá-lo. A estreia será em 25 de janeiro.

O Mundo Sombrio de Sabrina – Parte 2

Grande sucesso do final do ano passado, a série O Mundo Sombrio de Sabrina, baseada nos quadrinhos da Archie Comics, já tem data para retornar. Em 5 de abril, Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) estará de volta, agora como uma bruxa totalmente completa.

Demolidor

Apesar de ser uma das séries originais da Netflix mais bem elogiadas, Demolidor foi cancelada pelo serviço de streaming após a estreia da sua terceira temporada, no final do ano passado. Primeira das seis parcerias da Netflix com a Marvel, a série estreou em 2015 e pode ter sido finalizada por conta dos planos da Disney de lançar, em breve, um serviço de streaming próprio. Enquanto isso, porém, a série estrelada por Charlie Cox no papel de Matt Murdock continua disponível para ser vista de novo.

Jessica Jones

Até o momento, Jessica Jones é uma das duas únicas séries da Marvel na Netflix que ainda não foram oficialmente canceladas – a outra é O Justiceiro. Com duas temporadas, a produção traz a atriz Krysten Ritter como a personagem do título.

Luke Cage

Cancelada após duas temporadas, a série em parceria com a Marvel apresentou em seus 26 episódios um grande elenco, encabeçado por Mike Colter como o personagem do título, e ainda Mahershala Ali, Alfre Woodard, Rosario Dawson e participação de Sônia Braga na primeira temporada.

Punho de Ferro

Também cancelada após duas temporadas, Punho de Ferro trouxe o ator Finn Jones, de Game of Thrones, como Danny Rand. Na série, o herói é o detentor de uma poderosa força oriental, que o transforma numa arma.

Defensores

Minissérie em oito capítulos, Defensores reuniu numa mesma trama o Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e o Punho de Ferro, além de personagens de cada uma das tramas individuais, como a Elektra.

Raio Negro

Da DC Comics, Raio Negro traz o ator Cress Williams no papel principal. Na série, o personagem está aposentado, mas precisa voltar à ativa quando uma gangue ameaça sua família. Originalmente do canal norte-americano CW, a série tem transmissão exclusiva pela Netflix no Brasil.

Mais opções

Além das séries originais, a Netflix disponibiliza ainda algumas séries baseadas em quadrinhos de emissoras norte-americanas. Riverdale, assim como O Mundo Sombrio de Sabrina, por exemplo, é inspirado em personagens da Archie Comics.

Da Marvel, estão disponíveis séries como Agentes da S.H.I.E.L.D., Inumanos, Agente Carter e Fugitivos. Já da DC Comics, estão Supergirl, The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow e ainda a produção Gotham, que apresenta a juventude de Bruce Wayne, o futuro Batman.