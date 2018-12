Netflix anuncia 2ª temporada da série ‘Narcos: México’

A Netflix anunciou nessa quarta-feira, 5, a renovação da série Narcos: México para mais uma temporada. Os dez episódios da atual estão disponíveis na plataforma.

Foto: Divulgação

A série, que acompanha a construção dos principais cartéis de drogas do sul-americanos, foi lançada em 2015, quando Wagner Moura interpretou Pablo Escobar, líder do Cartel de Medelín. A segunda e terceira temporadas continuaram na Colômbia.

Já Narcos: México vai à origem da atual configuração das guerra do tráfico em um enredo que cruza com as temporadas anterior e recoloca Moura em cena. A Netflix usou as redes sociais para anunciar a próxima temporada, mas ainda não informou quando será a estreia.

Se Narcos: México mostrou a ascensão do Cartel de Guadalajara nos anos 1980, com Félix Gallardo (Diego Luna) à frente, sua sequência deve realçar nomes como de Chapo, que consolidou o poder político da organização.