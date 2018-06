‘Não machuquem o mozão’, diz cartaz na Rússia

Um cartaz com a imagem de Bruna Marquezine, meio chorosa, foi visto na cidade de São Petersburgo, na Rússia, com um pedido: “Não machuquem o mozão”. A frase, claro, refere-se a Neymar, que entrou em campo nesta sexta-feira, 22, para jogar contra a Costa Rica na Copa do Mundo.

Foto: Reprodução / Twitter

A seleção venceu o jogo por dois a zero e o segundo gol foi marcado pelo namorado da atriz – que foi “caçado” em campo na primeira partida da seleção na Copa, contra a Suíça. Neymar sofreu dez faltas naquela partida.

O meme, provavelmente feito por algum brasileiro, estava afixado em uma janela de vidro perto do Teatro Mariinsky. Quem registrou a imagem e compartilhou no Twitter foi Rodrigo Nunes Lois, produtor de reportagem do Grupo Globo. Bruna conseguiu negociar uma folga com a emissora do Jardim Botânico e viajou ao país para assistir à partida desta sexta-feira.