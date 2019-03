‘Não houve sofrimento animal’, diz irmã de Juliana Paes sobre fantasia da atriz

Juliana Paes recebeu críticas em relação a fantasia que usou durante o desfile da escola de samba Grande Rio, na Sapucaí, na noite do domingo, 3. Dado Dolabella, por exemplo, criticou a atriz e Claudia Raia por usarem componentes de origem animal em adereços.

“Representam uma sociedade que clama por paz e amor causando o inferno na Terra”, afirmou o ator, que há algum tempo se declarou defensor dos animais.

Juliana Paes foi defendida pela irmã, Rosana Paes, que usou as redes sociais para desabafar. “Quem conhece a Juliana de perto como eu, sabe como ela é uma pessoa do bem e ama as plantas, os animais, a natureza e tudo o que é mais divino. Resolvi escrever porque vejo como minha irmã ama o carnaval e se dedica dentro de tantos outros afazeres para trazer alegria e luz na vida tão dolorida do nosso povo”, escreveu no Instagram.

Alguns seguidores da atriz disseram que ela aceitou a morte de muitas aves para fazer o figurino. Juliana chegou a fazer um post após a apresentação, mas as críticas continuaram.

Nesta quinta-feira, 7, Rosana Paes esclareceu: “A cabeça de sua fantasia foi uma réplica com materiais reformados que entrariam em descarte não fosse a recuperação, portanto, não trouxe sofrimento a nenhum animal e trouxe somente a beleza e alegria que é a proposta do carnaval. Vamos buscar todos ser mais conscientes sim. Nosso planeta precisa desse cuidado, mas vamos buscar também a verdade e responsabilidade nas palavras e atos em primeiro lugar”, alfinetou.