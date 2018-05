‘Não desistam’, pede Xuxa a caminhoneiros em greve

Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Xuxa usou suas redes sociais para demonstrar apoio à greve dos caminhoneiros que vem ocorrendo no Brasil. “Eu estou de corpo e alma com os caminhoneiros… Não desistam”, escreveu a apresentadora em seu Instagram no domingo, 27.

Junto ao apoio, Xuxa publicou um meme em que aparece numa foto ao lado de Angélica, com a legenda: “Migs, vamos pra minha nave! A coisa tá tão feia que você não vai conseguir ir de táxi, não!”. A piada é uma referência à canção Vou de Taxi, sucesso de Angélica lançado na década de 1980.