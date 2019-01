Nanda Costa brinca com ‘saída do armário’ ao postar foto do ‘desafio dos 10 anos’

Entrando na onda do “desafio dos 10 anos”, a atriz Nanda Costa brincou com sua “saída do armário” e alegrou seus mais de dois milhões de seguidores no Instagram.

Com a legenda “pra bom entendedor”, a atriz compartilhou uma montagem com duas fotos, uma de 2008 e outra de 2018. Na primeira, a imagem de um armário; na segunda, encontra-se ao lado da namorada Lan Lan.

Os seguidores de Nanda se divertiram e comemoraram o fato da atriz viver sua sexualidade livremente. “Maravilhosa! Graças! A gente tem que ser feliz”, escreveu uma seguidora. A própria namorada de Nanda também deixou um comentário na publicação: “My love. Agora 2019 casa comigo?”.

Confira a publicação: