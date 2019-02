‘Nada aconteceu’, diz José Loreto a Débora Nascimento sobre fim de relacionamento

“Errei sim, manchei o teu nome. Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo”. Assim começa o texto publicado por José Loreto para a atriz Débora Nascimento, ex-mulher dele. O ator usou as redes sociais como um canal de comunicação direto com ela, que confirmou o fim do relacionamento do casal há poucos dias.

Em meados de fevereiro, Loreto negou uma suposta traição. Procurada pela reportagem, a assessoria da atriz confirmou a separação na ocasião, mas não informou o motivo do término: “A assessoria de imprensa de Débora Nascimento confirma que ela e José Loreto não estão mais juntos. A atriz conta com a compreensão de todos os fãs e amigos da imprensa nesse momento”.

A reportagem também contatou a assessoria do ator, que enviou a seguinte nota: “José Loreto nega traição e pede compreensão e respeito à privacidade de sua família neste momento.” José Loreto e Débora Nascimento estavam casados desde 2016, quatro anos após o início do namoro. Eles têm uma filha juntos, Bella, que nasceu em abril de 2018.

Nesta quarta-feira, 20, no perfil oficial no Instagram, o ator desabafou. “Te dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis. Mas a vida real às vezes surpreende até as ‘vidas de novela’. A realidade é cruel, tem consequências e verdades que não agradam à audiência”, escreveu, sem criticar diretamente a repercussão do caso.

José Loreto publicou uma foto em que tsurus, pássaros feitos em origami, aparecem com duas alianças penduradas. “Preciso te dizer que não fui legal com você, cruzei fronteiras emocionais que hoje me arrependo profundamente. Não quero dar nomes, não posso fazê-lo. Apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar mas nem sempre a verdade é translúcida”, escreveu.

O ator encerra o posicionamento pedindo desculpas para Débora e para a filha do casal. “Antes de quaisquer outras pessoas, vocês foram as verdadeiras vítimas da minha hesitação. Peço desculpas a todas as pessoas que, de alguma maneira, foram envolvidas neste espetáculo público que causei”, disse.

Falando diretamente aos fãs, o ator pediu compreensão. “Neste momento, me deem a oportunidade de reencontrar o silêncio necessário para que a gente possa voltar a se ouvir. Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor”, encerrou.

Débora Nascimento não respondeu a publicação feita pelo ator. A última foto que a atriz postou no Instagram com o ex-marido e a filha foi no dia 3 de fevereiro.