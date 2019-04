Multishow Play libera episódios de ‘Os Roni’

Os fenômenos da internet Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e Tirullipa estrelam a série inédita de humor “Os Roni”. Ao longo de dez episódios, eles formam uma divertida família nordestina que se envolve em diversas confusões e promete render muitas gargalhadas.

Foto: Divulgação

GKay, Falcão, Ilva Niño, Karla Karenina, Oscar Magrini e Titina Medeiros também integram o elenco da série. “Os Roni” acompanha as aventuras dos irmãos Roniclayson (Whindersson), Ronivaldo (Tirullipa) e Roniwelinton (Carlinhos), que saem do Nordeste para tentar a vida na capital paulista.

Lá, o trio se abriga na casa do cunhado (Oscar Magrini) e vai contar com a ajuda da avó (Ilva Niño) para se virar na cidade grande. Na trama, Clayson vive flertando com Jennyfer, personagem de Gkay, mas não consegue conquistar o coração da vendedora, porque Braguinha, interpretado por Falcão, sempre aparece para atrapalhar.

Com direção de César Rodrigues e produção da Formata, “Os Roni” também terá participações especiais de nomes como Caio Castro, Luísa Sonza e Esther Góes.

O Multishow Play disponibilizou a série aos assinantes a partir desta segunda-feira, dia 22.