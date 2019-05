‘Multi Tom’ tem sua 4ª temporada liberada

Novos personagens, quadros inéditos e entrevistas especiais voltam a agitar com a quarta temporada de “Multi Tom”, estrelado por Tom Cavalcante. Entre as novidades estão os quadros “Tá ok, Brasília?!”, onde Tom se caracteriza como o presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, e “Puxadinho do Presidente”, em que Tomsonaro está em sua residência.

Foto: Divulgação

O ator também interpretará outras personalidades políticas como Donald Trump, Sergio Moro e Damares Alves. No programa, o humorista também revive personagens como Ribamar, Pit Bicha, João Canabrava e Tomberto Carlos, e recebe convidados especiais para entrevistas, paródias musicais e divertidos quadros.

Na nova temporada, ele recebe nomes como MC Kekel, Leandro Hassum, Luísa Sonza, Gustavo Mioto, Mumuzinho, Whindersson Nunes, Bruno de Luca e Tirullipa. A nova temporada conta com 20 episódios.