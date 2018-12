Mozart In The Jungle: segredos instrumentais

Centrada nos bastidores da Filarmônica de Nova Iorque e com quatro temporadas disponíveis, “Mozart In The Jungle” é uma das comédias mais premiadas da atualidade e conta a história de Rodrigo (Gael García Bernal), um maestro excêntrico e apaixonado por seu ofício.

Tudo o que interessa ao protagonista é demonstrar essa paixão e fazer com que os músicos sob sua batuta sintam o mesmo. Para ele, não importa o ritmo, a escola musical, a técnica apurada, a opinião dos críticos: basta ser genuíno. E é aí que começam seus problemas. Foto: Divulgação

Ao assumir o comando da filarmônica, Rodrigo é criticado por seus métodos nada convencionais de trabalho e encontra uma equipe muito competente, mas engessada demais às partituras.

Para completar, ele ainda enfrenta a fúria dos assinantes de pacotes da orquestra, que esperavam programas mais conservadores. Além disso, Rodrigo ainda tem que participar de jantares, leilões, sessões de fotos para publicidade, coisas que ele detesta. No elenco, Lola Kirke, Malcolm McDowell, Saffron Burrows, Hannah Dunne, Peter Vack e Bernadette Peters.

Estreia: 25 de dezembro, no Amazon Prime Video.