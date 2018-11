Morre Stephen Hillenburg, criador do personagem ‘Bob Esponja’

Foto: Divulgação

Stephen Hillenburg, cartunista que criou o personagem Bob Esponja Calça Quadrada, morreu nesta terça-feira, 27, aos 57 anos, em decorrência da esclerose lateral amiotrófica que sofria, revelada em março do ano passado.

Hillenburg criou o Bob Esponja em 1984, na época em que lecionava no Instituto Ocean, na Califórnia, mas o personagem como conhecemos agora apareceu tempos depois.

A série que conta as aventuras dos amigos marinhos já soma mais de 200 episódios, ganhando tradução em mais de 60 idiomas diferentes.

“Estamos incrivelmente tristes com a notícia de que Stephen Hillenburg morreu após combater a esclerose lateral amiotrófica (ELA)”, disse a Nickelodeon em comunicado, acrescentando que “ele era um amigo querido e um grande parceiro criativo para todos na Nickelodeon”.

A empresa, que faturou mais de US$ 13 bilhões em marketing relacionado a “Bob Esponja Calça Quadrada”, destacou que Hillenburg, diagnosticado com a doença em março do ano passado, deu à série popular “um senso de humor e uma inocência que trouxe felicidade para gerações de crianças e famílias em todos os lugares”.

Além disso, o comunicado enfatiza que seus “personagens totalmente originais” e o mundo do Bikini Bottom “permanecerão como uma lembrança do valor do otimismo, da amizade e do poder ilimitado da imaginação”. Foto: Carlos Cazurro Burgos - CC

Nascido em 21 de agosto de 1961 em Lawton (Oklahoma, EUA), Hillenburg era professor de biologia marinha antes de se dedicar inteiramente à animação. Movido por seu talento artístico e amor pelo oceano e suas criaturas, Hillenburg começou a escrever e ilustrar histórias como ferramentas de ensino com personagens que mais tarde se tornariam os habitantes de Bikini Bottom, a casa de Bob Esponja. Em 1999, ele criou “Bob Esponja Calça Quadrada”, uma série animada, sobre alguns personagens engraçados que vivem no fundo do mar, que triunfou em todo o mundo e que já resultou em cerca de 250 episódios.

Embora tenha sido destinado a crianças, Bob Esponja Calça Quadrada também atraiu muitos espectadores adultos. Em 2004, foi lançado no cinema Bob Esponja: o Filme, que arrecadou cerca de 140 milhões de dólares em todo o mundo. Sua sequência, Bob Esponja: Um Herói Fora DÁgua, chegou aos cinemas em 2015 e acrescentou US$ 325 milhões.

Hillenburg deixa a esposa, Karen, com quem ele estava casado há 20 anos, e um filho.