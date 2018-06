Morre o ator e músico Jackson Odell, de ‘Modern Family’, aos 20 anos

Ator, cantor e compositor de 20 anos, Jackson Odell morreu aos 20 anos, informou o site TMZ e, posteriormente, confirmou a família. O corpo do rapaz foi encontrado na casa dele, em San Fernando Valley, na Califórnia, nos Estados Unidos, na última sexta-feira. A causa da morte ainda não foi revelada, mas, de acordo com as primeiras avaliações, não há sinal de violência.

O jovem começou a carreira aos 12 anos e, além de ser cantor e compositor, ficou conhecido por participar de séries como Modern Family, The Goldbergs e de iCarly. Foto: Divulgação

Recentemente, Odell havia se internado em uma clínica de reabilitação para se livrar do vício de drogas. No início da tarde deste domingo, a família de Jackson divulgou um comunicado:

“A família Odell perdeu seu filho e irmão Jackson Odell. Ele sempre será uma alma talentosa, amorosa e reluzente. Ele tinha muito mais para compartilhar. Nossa família sempre irá levar a verdade dele adiante. Nosso desejo é que o resto do mundo faça o mesmo. Nós, agora, vamos tentar encontrar sentido dentro dessa imensa perda em privacidade.”