Morre atriz que interpretou Glória, do seriado ‘Chaves’

A atriz Olivia Garcia Leyva, de 71 anos, que interpretou a personagem Glória no seriado Chaves, morreu no início de fevereiro, segundo publicação de sua filha Olivia Peralta, em sua rede social. As causas da morte não foram divulgadas.

Ela escreveu: “Mãe, se eu tive sorte nesta vida, é de ter tido você como mãe. Poucas mulheres são tão íntegras, fortes e profundas. Para você, sei que você nunca se deixou cegar pelo dinheiro. Que não há nada mais valioso do que um abraço Que o valor de uma pessoa está na entrega e no tempo que gasta em dar atenção aos outros. Você me ensinou a lutar com minhas próprias forças, e não à sombra de alguém ou de alguma coisa. Você me deu liberdade, o que poucas pessoas chegam a experimentar. Obrigada mãe, obrigada por me escolher como sua filha e me dar essas asas para aproveitar a vida.”

Conhecida no Brasil por integrar o elenco do programa humorístico, a atriz viveu a tia de Patty (Maggie Vera). Nascida em Acapulco, Olivia chegou a vencer um concurso de Miss no ano de 1967.