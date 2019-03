Monica Iozzi anuncia saída do Facebook

A apresentadora e atriz Monica Iozzi anunciou que deixará de usar sua página no Facebook nesta quarta-feira, 20. No passado, ela já chegou a deletar seu Twitter e seu Instagram após a repercussão de uma postagem, mas voltou a usar esta última.

“Tenho refletido bastante sobre a eficácia e o alcance das discussões sobre política aqui no Facebook. Textões, fake news, discursos de ódio, algoritmos, vazamento de dados, censura. Tudo demanda tanto da nossa energia, do nosso tempo… e pra que?”, questionou.

Em seguida, prosseguiu: “Estamos construindo algo bom com isso tudo? O diálogo está mesmo acontecendo ou estamos apenas falando mais do mesmo para a nossa bolha?”

Monica também ressaltou que já não usa seu Twitter há algum tempo e pretende manter seu perfil apenas no Instagram.

“Quero mais tempo longe das telas. Quero interagir diretamente com as pessoas. Quero ler mais livros, mais jornais, ir mais ao teatro, curtir mais as minhas cachorrinhas …. E sim, estar ativa em várias redes sociais estava me tirando tudo isso”, afirmou.

Em 2016, Monica chegou a receber críticas de diretores da Globo por conta de seu comportamento nas redes sociais.

Confira a publicação de Monica Iozzi sobre sua despedida do Facebook abaixo: