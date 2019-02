Milton Leite: sempre na batida do gol

Assim como muitos meninos na infância, Milton Leite adorava brincar de futebol de botão. Mas além de se empenhar para movimentar as peças do jogo com destreza, ele narrava detalhadamente as partidas. Na época, tudo não passava de uma grande diversão. Milton nem imaginava que, anos mais tarde, trabalharia justamente como narrador esportivo. Até se estabelecer na área, no entanto, passou por várias editorias.

Porém, chegou um momento em que a paixão por esporte falou mais alto e Milton não saiu mais das coberturas de futebol, Olimpíadas e outras competições que mexem com a emoção de quem assiste e de quem trabalha nelas. Foto: Divulgação

À frente do programa no canal a cabo desde dezembro, Milton coloca em prática outros lados seus: o de entrevistador e de mediador. Em uma espécie de mesa redonda, o jornalista recebe outros seis entrevistadores e um entrevistado, que responde a perguntas de todas essas pessoas sobre um determinado tema. Apesar de não ser uma novidade, o formato é o principal trunfo do “Grande Círculo”, na opinião de Milton.

Como é seu envolvimento com a produção do “Grande Círculo”?

Tenho me envolvido desde o começo, sugerindo nomes, participando da pauta e tentando organizar os entrevistadores para que tenhamos algo agradável e revelador para quem assiste.

Como apresentador do “Grande Círculo”, você precisa mediar os outros seis entrevistadores e também fazer perguntas ao entrevistado. Quais os desafios que o programa impõe a você?

O primeiro e mais importante é coordenar a bancada. São seis pessoas, todos com muita vontade de perguntar. Tenho de permitir que todos tenham espaço, que o programa não fique estacionado em um tema só e tentar tirar do entrevistado coisas que ele não fala no dia a dia ou nas coletivas da vida. Como é um programa mensal, não temos correria, o trabalho maior é conciliar agendas dos entrevistados, com entrevistadores e horários de estúdio.

Você se estabeleceu como narrador, mas já trabalhou com jornalismo impresso e rádio. Como avalia sua trajetória até aqui?

Sou um felizardo de ter tido a oportunidade de ter trabalhado em alguns dos principais veículos do país e não só no esporte. Mas, nessa área, já estive em quase todos principais eventos do futebol e de muitas outras modalidades. Já fiz muito mais do que imaginei no começo da minha carreira. Mas, das muitas funções que já executei no jornalismo, a narração foi a que me deu mais prazer, mais oportunidades e a que me levou a conhecer dezenas de países, estar em cinco Copas do Mundo e seis Olimpíadas.

Algumas das frases ditas por você durante os jogos, como “que beleza” e “que fase”, funcionam como uma marca registrada sua. Como surgiram esses “bordões” e qual a importância deles para estabelecer uma conexão com o público?

Quase todos não foram criados para serem bordões. Eram frases que eu dizia em rodas de amigos ou mesmo que amigos diziam. Um dia, deixei escapar em uma das transmissões, as pessoas gostaram, algumas frases foram ficando e outras foram entrando. Acho que, além de estabelecer uma conexão com quem assiste, elas servem também como descontração.