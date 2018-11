Millie Bobby Brown se afasta das redes sociais para se dedicar ao próximo filme

Millie Bobby Brown se popularizou como a Eleven, da série “Stranger Things”, e já tem mais de 18 milhões de seguidores no Instagram. No entanto, ela avisou à multidão de fãs no domingo, 25, que vai se afastar por um tempo das redes sociais para se dedicar ao seu próximo filme: “Godzilla II, o Rei dos Monstros”.

“Eu espero que todos consigam aproveitar um tempo com as pessoas amadas com o período de festas de fim de ano chegando. Eu estou começando a trabalhar no meu próximo filme e, como um esforço para me concentrar no trabalho, eu queria compartilhar que decidi tirar um tempo fora das redes sociais”, afirmou. Ela deixou a entender que volta a fazer postagens no ano-novo.