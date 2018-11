‘Meu mundo’, diz Isis Valverde ao publicar primeira foto com o filho

A atriz Isis Valverde publicou em seu perfil no Instagram na terça-feira, 20, a primeira foto com o filho Rael, que nasceu na segunda-feira, dia 19. Na foto, a mãe colocou o dedo embaixo da mão do menino e escreveu “meu mundo” na postagem, para descrever o amor que tem pela criança.

A publicação despertou o carinho dos fãs. “Agora você vai ver o que é descobrir o mundo em apenas um olhar. Aproveite ao máximo, pois passa muito rápido as fases do bebê”, afirmou uma das seguidora da atriz.

O menino é fruto da relação de Isis Valverde com o modelo e empresário André Resende. Rael nasceu de parto normal, com 3,3 quilos de peso e 51 centímetros de altura.