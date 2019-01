Meghan Markle diz estar grávida de seis meses

Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, disse a fãs da família real britânica, nesta segunda-feira, que está grávida de seis meses, mas que o casal ainda não sabe o sexo do bebê, noticiou a mídia local. Meghan, de 37 anos, e Harry, de 34, se casaram em maio do ano passado e anunciaram em outubro que esperavam seu primeiro bebê para 2019, mas sem dar mais detalhes.

Durante uma conversa com pessoas de um grupo que se aglomerou para acompanhar a visita deles à cidade de Birkenhead, no norte da Inglaterra, Meghan revelou estar grávida há seis meses, indicando que o mais recente membro da família real britânica deve nascer em abril.

Entretanto, Meghan e Harry, neto da rainha Elizabeth, não sabem se o bebê, que deve ser o sétimo na linha de sucessão ao trono, é menino ou menina, o que deve se manter uma “surpresa”, segundo a imprensa britânica.

Durante a viagem a Birkenhead, a primeira agenda conjunta do casal neste ano, eles visitaram uma nova estátua erguida para marcar o centenário de morte do poeta Wilfred Owen, que escreveu sobre a Primeira Guerra Mundial. Em seguida, visitaram diversas organizações comunitárias locais.