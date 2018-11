Meghan Markle desiste de visitar Zâmbia com medo de vírus zika

Meghan Markle teria desistido de visita à Zâmbia por causa de temores relacionados ao vírus da zika no país, segundo informações publicadas pelo jornal “The Sun”. De acordo com uma fonte ouvida pelo periódico britânico, a duquesa de Sussex está “exausta e, compreensivelmente, expressou sérias preocupações sobre viajar para um país com ameaça de zika”.

A pessoa ouvida pelo “The Sun” disse, ainda, que ficou acertado que Harry iria sozinho e que Meghan poderia descansar e passar algum tempo ao lado de Doria Ragland, sua mãe, que está no Reino Unido.

O príncipe Harry partiu neste domingo, dia 25, rumo à Zâmbia, onde se encontra com autoridades. Ele visitará o Quartel da Birmânia na capital Lusaka para comemorar com veteranos de guerra.