‘Masters of Sex’ chega ao catálogo da Globoplay

Baseada em fatos reais, “Masters of Sex” acaba de chegar ao catálogo da Globoplay. A produção se passa nos anos 1950 e passeia pela cultura pop e pelas transformações sociais do período.

Foto: Divulgação

Michael Sheen e Lizzy Caplan interpretam William Masters e Virginia Johnson, ele é um médico ginecologista e obstetra, pesquisador de renome da universidade de Washington. Porém, sem muita habilidade no trato social, chegando a ser frio.

Ela se torna sua assistente, no consultório e na pesquisa que está começando a ser desenvolvida. Ao contrário do chefe, Virginia é uma mulher aberta, decidida e a frente do seu tempo. A série aborda a dificuldades na vida dos dois e os preconceitos que enfrentam ao fazerem a pesquisa.

A série será disponibilizada pela Globoplay neste sábado, dia 2 de março.