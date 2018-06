Mariana Bridi mostra foto de Valentim, seu segundo filho com Rafael Cardoso

A youtuber Mariana Bridi usou o seu Instagram para compartilhar a primeira foto de Valentim, seu segundo filho com o ator Rafael Cardoso. O bebê nasceu na última quarta-feira, 30, de parto normal.

“Meus meninos”, escreveu a youtuber na legenda da foto. O casal também é pai de Aurora, de três anos. Durante os nove meses de gravidez, Mariana compartilhou diversas imagens mostrando a evolução da gestação e os preparativos para a chegada do menino.

Em sua conta na rede social, Rafael Cardoso, que atuou recentemente na novela “O Outro Lado do Paraíso”, elogiou a esposa pelo seu esforço na gravidez e no parto de Valentim.

“Que orgulho, Mariana. Poderia ficar aqui escrevendo durante horas sobre a experiência de te acompanhar no seu trabalho de parto, mas não conseguiria por em palavras como foi especial. Trabalhão lindo!!! Firmeza meu amor pra gente. Pra você continuar me ensinando a ser forte com sensibilidade! Te amo”, declarou o ator.