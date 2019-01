Marcelo Adnet revela ter chorado por causa do fim do ‘Tá no Ar’

Em clima de despedida do Tá no Ar: A TV na TV, humorístico que estreia sua última temporada nesta terça-feira, 15, Marcelo Adnet e parte do elenco do programa participaram do Encontro com Fátima Bernardes para falar sobre o fim da atração.

Segundo Adnet, os humoristas ainda estão em um ritmo intenso de gravações: “Faltam pouco mais de duas semanas pra acabar.”

“Eu tô começando a ficar triste. Outro dia eu tava dando uma entrevista e, no meio da entrevista, eu chorei. Mas a pessoa não soube, porque eu tava no telefone. A gente vai notando, tá acabando”, conta.

Marcius Melhem foi outro que lamentou o fim da atração: “O Tá no Ar é um daqueles momentos da sua vida que é um cometa. Deu tudo certo ali, a gente comunicou o grupo, não só o trabalho da tela pra fora deu muito certo, comunicou, virou referência, como pra dentro, pra nós, é um grupo muito unido. A gente se ama muito. Isso tá sendo o mais difícil, mais do que o programa.”

A Globo também divulgou um vídeo com alguns momentos de bastidores do Tá no Ar e depoimentos do elenco e de pessoas envolvidas na produção: