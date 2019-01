Mamma Bruschetta pede desculpas após ser acusada de transfobia

A apresentadora Mamma Bruschetta pediu desculpas ao vivo no Fofocalizando desta terça-feira para Luisa Marilac, após ser acusada de transfobia por tê-la chamado de “homem” no programa de segunda-feira.

Luisa chamou atenção nesta semana após se envolver em uma polêmica com o cantor Nego do Borel. Em uma foto, ela comentou: “Cada dia que passa você está mais gato, homem.”

Na sequência, Nego respondeu: “Você é um homem gato também, parabéns. Deve estar cheio de gatas, né?”. Luisa se disse “perplexa” e “passada” com a resposta: “Onde é que você está vendo um homem aqui?”

Posteriormente, o cantor publicou um vídeo assumindo o erro e pedindo desculpas.

Ao comentar o caso no programa de segunda-feira, 14, Mamma Bruschetta deu indícios de que imaginaria a repercussão que sua fala poderia render: “Vou dizer uma coisa. É capaz que eu receba até umas pedradas por aí…”

“Escuta, mas pelo que aconteceu, é muita reclamação pra nada. O que o menino fez? Não fez nada. Ele que foi fazer uma brincadeira… Brincadeira não, que não deixa de tá falando a verdade, porque, afinal de contas, a Luisa Marilac é homem também.”

Leão Lobo, então, interferiu na fala de Mamma: “Mas acho que ela falou uma coisa muito séria: ‘Se coloque no lugar do outro’. Porque isso ofende muito a quem é trans”. “Mas ofender o que?”, rebateu a apresentadora.

Nos stories de seu Instagram, Luisa ficou revoltada com a situação: “Ah, é homem? Você vai ter que falar isso pro meu advogado, Mamma Bruschetta. Hoje eu sou mulher documentada. Eu vou lhe processar. É uma ‘bobagem’ e você vai tomar processo.”

“A Mamma Bruschetta teve a coragem, a audácia de falar que o Nego do Borel não estava errado, que eu realmente sou um homem. Mamma, prepara porque eu vou te processar! “Eu hoje sou do sexo feminino no documento, meu nome é Luisa Marilac da Silva, mulher, e achei um absurdo aquilo. Ela tem que aprender a respeitar o gênero”, concluiu.

Em entrevista ao TV Fama, Luisa contou acreditar que haja uma intenção ruim por parte da apresentadora.

“A Mamma Bruschetta é uma pessoa muito inteligente, então acho que aquilo que ela falou foi na maldade. Senti uma maldade nela, que às vezes eu não sentiria no Borel, mas eu senti nela. Eu não processei o Borel, mas ela eu vou processar.”

Durante o Fofocalizando desta terça-feira, 15, Mamma se desculpou pelos comentários feitos no programa anterior, reconhecendo que Luisa é “uma mulher oficialmente pelos documentos.”

“Cometi a indelicadeza de chamá-lo… chamá-la de ‘homem’. Peço desculpas a quem ficar ofendido.”

Luisa deu sinais de que não vai voltar atrás em sua intenção de processar a apresentadora. “Agora fala com minha advogada”, escreveu ao publicar um trecho do momento de desculpas de Mamma Bruschetta em seus stories.

Luisa Marilac ficou conhecida em 2011, quando um vídeo em que aparece em uma piscina e fala a frase: “E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se isso é tá na pior… p***, o que quer dizer tá bem, né?”