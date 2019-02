Luísa Sonza tem foto nua vazada na internet

Luísa Sonza afirmou que foi vítima de um hacker que publicou indevidamente uma foto dela nua em seus stories do Instagram. A imagem era a mesma que ela havia enviado para o marido, Whindersson Nunes, na noite anterior. Na rede social, ela publicou alguns vídeos, na manhã deste domingo, 3, para comentar o caso.

“Não vou me atingir com quem fez isso comigo”, disse e agradeceu as pessoas que ligaram a fim de avisar sobre a foto, que já estava no ar há 40 minutos, segundo ela. “Meninas que passam por isso também, não se deixem abalar. Eu sei que é ruim, é difícil, porque todo mundo vai falar muita coisa de vocês, mas não deixem abalar vocês”, aconselhou.

“Estou falando isso e chorando, mas não vou ficar mal por isso, é só mais um peito, mais um corpo”, concluiu. Ela afirmou ainda que tudo já estava sendo encaminhado para os advogados dela “porque isso é crime digital”.

Whindersson Nunes, marido de Luísa, também comentou o caso em sua rede social. “Estava conversando com Luísa, tendo nossas conversas íntimas, e a gente acordou de manhã com um monte de gente ligando e era a foto que ela tinha me mandado”, explicou.

“Eu nunca tive um caso desse próximo a mim. A gente fica agoniado”, disse o humorista. “Talvez se a gente não estivesse conversando isso, não tivesse acontecido, mas ao mesmo tempo a gente pensa: ‘a gente está dentro do nosso direito'”.

O humorista ainda brincou com a situação. “Agora não vai ter mais nude no WhatsApp. Vamos ter que tirar foto de máquina Kodak, mandar revelar em casa para ninguém vazar e mandar por pombo”, finalizou. No Twitter, ele também fez um meme, que foi respondido com humor por Luísa.