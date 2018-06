Luisa Arraes fala sobre cabelo polêmico

Luisa Arraes conta como está sendo viver a problemática Manu. A atriz revelou que tem uma rotina pesada, mas que consegue ter equilíbrio através da meditação e natação. Também comentou sobre as nuances de sua personagem e de algumas polêmicas como o corte de cabelo, que gerou burburinho na web.

Foto: João Cotta / Divulgação

“Eu acho muito engraçado as pessoas ficarem se preocupando com isso. Eu acho lindo. Uma menina toda descompensada, queriam o quê, que eu tivesse cabelo chanel? Eu entendo que não é um corte careta, mas acho que é coerente com ela”, justificou.

Já o figurino de Manu, tem mais a ver com a atriz: “Eu amo. Se vocês forem perceber, a Manuela tem apenas três blusas, dois shorts e duas calças. Eu também vivo com pouco justamente para ter essa liberdade artística, mas tenho mais roupas que ela (risos). A Manuela é subterrânea, o figurino é onde ela se sente mais confortável”.