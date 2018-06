Luellem de Castro estuda seu desenvolvimento

Foto: Divulgação / TV Globo

Na pele da forte Talíssia de “Malhação”, Luellem de Castro aproveita os períodos fora dos estúdios para observar seu desenvolvimento no vídeo. Mesmo sabendo que pode acabar se criticando em excesso, a atriz não deixa de ver suas sequências quando vão ao ar.

“Preciso me cuidar para não assistir 80 vezes. Acho que é importante ver na tevê porque é diferente de estar em cena. No ar tem edição, música, o que veio antes e o que vem depois”, explica ela, que integrou o elenco da novela juvenil após participar do projeto “Trupe in Cena” na Globo.