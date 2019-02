Luana Piovani mostra filhos em escola pública de Portugal: ‘emoção’, diz

A atriz Luana Piovani publicou mais uma etapa de sua vida em Portugal nesta segunda-feira, 4. Desta vez, ela mostrou seus três filhos, Bem, Dom e Liz. Os pequenos forma fotografados no primeiro dia de aula na nova escola – pública, fez questão de ressaltar.

“Eu não consigo descrever a minha emoção! Primeiro dia de aula na escola (pública) nova. Levei dois dias para matriculá-los. Chocante, né?”, escreveu Luana em sua conta no Instagram. Em um story, a atriz ainda brincou com a situação, fazendo uma expressão de alegria e alívio: “a cara da gente com as crianças na escola”.