Liberada 5ª temporada de ‘Pequenas Grandes Mulheres: Atlanta’

A quinta temporada de “Pequenas Grandes Mulheres: Atlanta” acaba de chegar ao Lifetime Play. Miss Juicy, Minnie, Monie, as gêmeas Amanda e Andrea, Tanya e Sam agora entram pra valer no mundo da música e cultura hip-hop. Munidas de forte personalidade, as garotas vão reativar velhas rivalidades nos novos episódios.

Foto: Divulgação

A série mergulha fundo no universo da cultura hip-hop, uma vez que a cidade de Atlanta tem uma das cenas mais notáveis do mundo deste gênero musical. E chegou a hora das meninas marcarem seus nomes no jogo do rap.

The Cheeks, Briana Barlup e Emily Fernandez, voltam à série, para enfrentar suas inimigas de longa data. No episódio de estreia, “Adivinha Quem Voltou?”, após demitirem seu “manager”, as gêmeas tentam recompor sua carreira. Enquanto isso, Juicy recebe uma oferta incrível de um magnata, e Monie fica devastada com uma péssima notícia.