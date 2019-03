Liberada 2ª temporada de ‘The Charlotte Show’

Já está disponível a segunda temporada de “The Charlotte Show”. Charlotte vai continuar compartilhando o bom, o ruim e tudo o que acontece no seu dia a dia de diva. Durante a primeira temporada, os fãs tiveram a chance de descobrir como é viver a rotina de Charlotte Crosby.

Foto: Divulgação

Desde então, ela tem trabalhado arduamente e festejado com mais afinco, à medida que sua agenda de shows e sua vida particular se tornaram mais ocupadas do que nunca.

Charlotte e, o agora namorado, Josh, firmaram o relacionamento no final da primeira temporada e a dupla se fortaleceu desde então. Nesta temporada, os pais de Charlotte, Letitia e Gary, também estão de volta com os cachorros de estimação, Baby, Ruibarbo e Banana.

Além disso, os novos episódios convidam os espectadores a colecionar memórias do trabalho, das comemorações familiares e das viagens únicas ao exterior.