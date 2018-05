Letícia Colin: experiência de fazer inveja

Aos 28 anos, Letícia Colin acumula papéis relevantes no cinema, no teatro e na tevê. E celebra a oportunidade de emendar um trabalho no outro. Desde que estreou na Globo, no seriado “Sandy e Júnior”, em 2000, ela não ficou um ano longe das telas. E, agora, ela interpreta a decidida Rosa, de “Segundo Sol”, menos de um ano depois de dar vida à Princesa Leopoldina, de “Novo Mundo”.

Apesar de não gostar de nomear um só trabalho como sendo o principal de sua vida, ela destaca a importância da última novela das seis que participou. “É uma figura histórica, importante, amada até hoje. Sem dúvida foi um divisor de águas na minha carreira”, pontua. Foto: Divulgação / TV Globo

No folhetim de João Emanuel Carneiro, a personagem de Letícia é uma mulher forte e decidida. Com uma relação ruim em casa, ela vai à luta para conseguir ter uma vida melhor.

“O pai dela é um cara extremamente machista, grosseiro com a mãe e com a irmã. Ela não aguenta viver sob aquele teto e vai atrás de se sustentar sozinha”, antecipa a atriz, citando os personagens de Roberto Bonfim, Kelzy Ecard e Nanda Costa. Por isso, Rosa acaba mergulhando no universo da prostituição de luxo ao trabalhar para Loreta, interpretada por Adriana Esteves.

Em meio a esse novo início turbulento, Rosa se envolve com dois importantes personagens de “Segundo Sol”. Ícaro, de Chay Suede, que também presta serviços à Loreta, e seu meio irmão, Valentim, de Danilo Mesquita – ambos filhos de Beto, interpretado por Emílio Dantas.

Apaixonada por entender e conhecer suas personagens, Letícia conta que mergulhou no universo de Rosa para compreendê-la. Além de uma extensa preparação, que envolveu conhecer prostitutas de luxo e ler muito sobre feminismo, ela fez uma longa vivência com os atores que interpretam membros de sua família. “Frequentamos muito a casa um do outro, conversamos sobre tudo, fizemos longas terapias em conjunto”, diz.

VISUAL

Ela também precisou cuidar de sua imagem para viver uma personagem tão cheia de vida e sensualidade. Por isso, pintou os cabelos em um tom mais escuro. A mudança, no início, mexeu com ela.

“Tomei vários sustos quando passava por um espelho. Mas agora estou adorando, acho que tem tudo a ver com ela”, celebra. Ela também intensificou o trabalho físico para viver a novela. “Adoro malhar, mas geralmente estou a serviço do personagem. A Leopoldina, por exemplo, não pedia o corpo que a Rosa necessita”, diz, citando seu trabalho em “Novo Mundo”.

Muitas prioridades na carreira

Natural de Santo André, cidade da região metropolitana de São Paulo, Letícia começou a carreira aos 8 anos. Após algumas peças de teatro, estreou na tevê em “Sandy e Júnior” e logo depois migrou para “Malhação”. Após passagem pela Band, em “Floribella”, e pela Record, em tramas como “Luz do Sol” e “Chamas da Vida”, voltou para a Globo.

“Tenho uma relação muito boa com a tevê porque sei o que priorizar. Os contratos por obra também me beneficiam porque tenho a necessidade de trabalhar em outros veículos”, afirma.

Entre as gravações de “Novo Mundo” e de “Segundo Sol”, a atriz arranjou tempo para gravar as sequências de “Cine Holliúdy”.

A série da Globo é inspirada na obra homônima de Halder Gomes e tem a redação final de Márcio Wilson. Gravada no final do ano passado em Areias, cidade do interior de São Paulo que remonta um Ceará da década de 1970, a série conta a história do prefeito Olegário, de Matheus Nachtergaele, e sua mulher Socorro, vivida por Heloísa Perissé.

“Foi um trabalho muito gostoso, que me deu muito prazer. Um trabalho menor, mas com uma dedicação imensa”, entrega a atriz. A produção, apesar de finalizada, ainda não tem data de estreia definida.