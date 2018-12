Larissa Manoela anuncia contrato com a Netflix

Larissa Manoela, contratada do SBT, anunciou através de seu Instagram, que irá fazer uma viagem para Los Angeles, nos Estados Unidos, para fechar um contrato com a Netflix.

Foto: Reprodução

A atriz teen comemorou muito a novidade, mas sem dar detalhes sobre as produções que irá realizar para o serviço de streaming.

“Embarco pra Los Angeles para concretizar mais um sonho! Que alegria poder compartilhar com vocês mais uma das minhas vitórias! Logo mais vocês me verão no catálogo da Netflix e vai ser um prazer imenso. Obrigada a todos que sempre torceram e torcem por mim! Você é o que escolhe ser e eu escolhi sonhar, trabalhar e conquistar! Netflix to chegando”, escreveu em trecho de legenda de foto publicada na rede social.