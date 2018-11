Sucesso na tevê americana, o humorístico “Key & Peele” chega ao Comedy Central Play nesta terça-feira (20). Criado e estrelado por Keegan Michael Key e Jordan Peele, o programa aborda questões de política, cultura e da sociedade em geral, envolvendo muita comédia, improviso, personagens originais e paródias incríveis.

Foto: Divulgação

Além de muito divertida, a dupla é ousada e tem muita química. Os comediantes Key e Peele trabalharam juntos no humorístico “Mad TV”. A parceria deu tão certo que eles resolveram assumir um novo programa. Logo na primeira temporada, “Key & Peele” foi aclamado pela crítica americana e alcançou grande sucesso de público.

A série é uma grande análise do cotidiano, com um discurso provocativo e com a missão de levar ao limite as questões mais complexas diferentes dos seres humanos. Seja ironizando o presidente ou tirando sarro dos nazistas, os humoristas não temem os assuntos que são considerados tabus, pelo contrário, eles topam tudo por uma boa e verdadeira comédia.