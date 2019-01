Kaysar publica 1ª foto caracterizado como personagem de novela

O ex-BBB Kaysar Dadour divulgou no Instagram seu visual como Fauze, personagem que interpretará em sua estreia como ator, na próxima novela das 6 da Globo, Órfãos da Terra.

“Fauze é um capanga do sheik Aziz Abdallah. Um personagem fiel do sheik. Ele nasce no meio de grande expectativa e gratidão. Vem Fauze, vem Órfãos da Terra. Essa novela vai trazer uma mensagem muito bonita”, escreveu.

Kaysar ainda fez questão de agradecer às autoras da novela, Thelma Guedes e Duca Rachid, e ao diretor Gustavo Fernandez.

Em entrevista ao Gshow em dezembro, Kaysar falou sobre a experiência: “Estou muito feliz e animado, mas ainda tenho que estudar muito. Observo os outros atores e tudo o que eles falam para mim é um aprendizado.”

“Como parte do processo de preparação para a novela, nós assistimos alguns vídeos sobre a guerra. Eu me emocionei muito nesse momento. Aquilo é real, é a vida real”, afirmou sobre a trama, que abordará a temática dos refugiados no Brasil.

Confira a publicação de Kaysar como Fauze abaixo: