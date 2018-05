Justin Timberlake visita vítima de tiroteio em hospital do Texas

Durante a passagem de sua turnê “Man of the Woods” pelo Texas (EUA), o cantor e ator Justin Timberlake resolveu abrir espaço na agenda para visitar uma sobrevivente do recente tiroteio na escola Santa Fe High School, na cidade de Santa Fé, nos arredores de Houston.

Ainda em recuperação, Sarah Salazar recebeu um presente de Timberlake, de acordo com a legenda em uma foto publicada por sua mãe no Facebook.

Em 18 de maio, dez pessoas morreram e outras 14 foram admitidas nos hospitais locais depois que um adolescente de 17 anos abriu foto contra alunos e professores da escola. Uma campanha em uma página de financiamento coletivo foi aberta para ajudar a pagar pelas despesas médicas de Sarah. Na página da campanha, o texto, escrito por sua tia, Norma Irlas, diz que ela está se recuperando na UTI “no que é o início de uma longa jornada”.

“Seu ombro foi estilhaçado. Sua mandíbula foi fraturada e ela também tem várias costelas fraturadas”, escreveu Norma. “Ela foi atingida do pescoço até sua coxa. Ela está entubada e se recuperando do trauma no pescoço. Depois disso, ela ainda precisará de várias cirurgias”.

Justin Timberlake estava de passagem pela cidade por conta de sua sexta turnê e realizou dois shows no Houston Toyota Center. O cantor ainda compartilhou uma foto em seu Instagram com a legenda: “Texas é forte. Segundo ‘round’ hoje, Houston. Vamos lá!”