Julio Andrade enfrenta medos em ‘Sob Pressão’

Julio Andrade sempre teve um certo receio do ambiente médico. Por sorte, o ator e sua família nunca precisaram frequentar hospitais, clínicas e emergências. No entanto, desde o filme “Sob Pressão”, de 2016, que ele teve de superar seus medos e acompanhar cirurgias e procedimentos clínicos.

Para felicidade do ator ou não, o projeto cresceu e foi adaptado para a televisão. No ar com uma segunda temporada e já gravando a terceira leva de episódios, Julio ainda tem dificuldades em ver sangue real ou cenográfico, mas sua empolgação com os dilemas do médico Evandro superam esse detalhe. Foto: TV Press

Gaúcho de Porto Alegre, a estreia de Julio na tevê foi com uma pequena participação em “Luna Caliente”, minissérie de 1999 coproduzida pela Globo com a Casa de Cinema de Porto Alegre. Nos anos seguintes, o ator caiu nas graças de cineastas como Beto Brant, Suzana Amaral e Breno Silveira.

Por conta dos filmes, chamou a atenção de diretores e autores de tevê, e acabou convidado para produções como “Passione”, “Doce de Mãe” e “O Rebu”. Atualmente, aos 42 anos, além de viver o papel principal de “Sob Pressão”, Julio também protagoniza a frenética “1 Contra Todos”, série do canal pago Fox.

Relação fechada em canal pago

Sem a repercussão da tevê aberta, Julio Andrade também desenvolve outro personagem de forma longeva em “1 Contra Todos”, série de ação produzida pelo canal pago Fox desde 2016. Com uma quarta temporada já garantida, a série conta a história de Cadu, homem preso injustamente por tráfico de drogas que acaba enveredando pelo caminho da política.

“Cadu é um sobrevivente. Ele tenta superar os erros do passado, mas é sempre sugado de volta para o fundo do poço”, analisa o ator.

Série brasileira mais vista do grupo Fox no Brasil, a produção também trouxe algumas alegrias para Julio. Por seu desempenho, o ator foi indicado nas edições 2017 e 2018 do Emmy Internacional na categoria Melhor Ator. “A indicação já é, de certa forma, um reconhecimento. O Cadu é um personagem de muitas reviravoltas. Acho que é por isso que ele é tão encantador”, valoriza.

Cinema, projeto certo

O cinema comanda a vida de Julio Andrade. É por isso que, apesar dos convites, ele não consegue se comprometer com folhetins. Com poucos no currículo, ele conta que se divertiu atuando em títulos como “Passione” e “O Rebu”, mas que prefere mesmo estar em produções que não precisem de um ano inteiro de dedicação.

Ocupado com as temporadas de “Sob Pressão” e “1 Contra Todos” nos últimos dois anos, ele aproveitou o intervalo entre as gravações para se envolver com cerca de oito filmes, entre eles “Redemoinho”, “Elis”, “Malasartes e o Duelo com a Morte”, “Paraíso Perdido” e “Todas as Canções de Amor”.

Instantâneas

# Antes de investir na atuação, Julio Andrade era cantor de barzinhos em Porto Alegre.

# Sua experiência musical acabou o ajudando em produções do cinema e da tevê onde viveu os cantores e compositores Raul Seixas e Gonzaguinha.

# Na busca por mais experiências e trabalhos, Julio deixou sua cidade natal em 2004.

# O ator teve de recusar um contrato de prazo longo com a Globo por conta de sua permanência no grupo Fox.